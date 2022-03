Di Lorenzo, l’amico: “Mercoledì nuovo controllo a Villa Stuart per scongiurare altri problemi”

"L’ho sentito via messaggio, sono suo amico, ovviamente è dispiaciuto, mercoledì farà un altro consulto a Roma a Villa Stuart".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Cirillo, ex giocatore e grande amico del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Marte Sport Live: “L’assenza di Di Lorenzo si farà sentire, speriamo che l’infortunio non sia grave. L’ho sentito via messaggio, sono suo amico, ovviamente è dispiaciuto, mercoledì farà un altro consulto a Roma a Villa Stuart per scongiurare qualsiasi altro problema. Gli mando un affettuoso in bocca al lupo. Lo conosco da tempo, ho giocato insieme a lui a Reggio Calabria, si vedeva già dai quei tempi che sarebbe diventato fortissimo. Mancherà molto all’Italia, speriamo per il Napoli recuperi in fretta. Lo scudetto? E’ ancora volata a 4, c’è la Juve se batte alla ripresa l’Inter, ma il Napoli può dire la sua e spero possa vincere lo scudetto, da tempo non festeggiamo da queste parti. Sono legatissimo all’Inter, ho ricordi fantastici lì ma sono napoletano e stavolta spero vincano gli azzurri”