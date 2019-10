Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Abbina spinta e buon piede. Già da giovane si allenava come un professionista"

Francesco Cozza, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo ai tempi della Reggina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva riguardanti il terzino del Napoli, neo convocato dall'Italia di Mancini. Queste le sue parole: "Di Lorenzo non mi sorprende, già da giovane si curava e si allenava da professionista. Si è costruito un percorso lungo che lo ha portato in una squadra di livello europeo come il Napoli ed ora anche in Nazionale. Il calciatore azzurro è molto duttile, sa spingere e ha un buon piede".