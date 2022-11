Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Era un fenomeno già nella Primavera della Reggina"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Breda, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo alla Reggina

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Breda, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo alla Reggina: "La Salernitana quest'anno ha fatto punti contro le grandi, mentre contro le piccole ha faticato molto. Nicola in discussione? La Salernitana è a metà classifica, ma a volte vengono date per scontate cose che in realtà non lo sono. Il mercato è stato importante, ma non è scontato appunto che la squadra sia così forte. E' difficile essere continui in Serie A, quello che importa è avere una mentalità che ti porta ad avere la possibilità di fare punti con tutti. Le ambizioni del presidente Iervolino sono legittime, ma bisogna avere pazienza e la crescita richiede tempo. Spalletti e il Napoli? La grande eccezionalità non sono i punti fatti, ma il punto di partenza di questa squadra. Nonostante i grandi addii e lo scetticismo dei tifosi, Spalletti e il club hanno sempre creduto nel progetto. L'anno scorso hanno buttato via il campionato perdendo gare facile, ma quell'esperienza adesso sta servendo a tutto il gruppo.