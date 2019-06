Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Ha tutte le qualità per far bene al Napoli"

Il primo colpo del Napoli in questa finestra di mercato è Giovanni Di Lorenzo, già ufficializzato dal club azzurro qualche giorno fa. Chi l'ha allenatore ad Empoli lo scorso anno è Giuseppe Iachini, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un'opportunità per il ragazzo importante, trova un allenatore che valorizza i giovani. Con Ancelotti può crescere tanto, ovviamente, potrà andare qualche step più avanti. Giovanni ha tutte le qualità per poter far bene al Napoli, è un buon acquisto".