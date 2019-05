Di Lorenzo, l'ex allenatore lo presenta: "Ecco quali sono le sue doti"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di è intervenuto Davide Dionigi, allenatore: “Di Lorenzo lo conosco dai tempi della Reggina, poi a Matera fui proprio io a volerlo perché nella difesa a 3 ha sempre mostrato grandi doti fisiche e tecniche. Dal punto di vista caratteriale poi è un ragazzo perbene, aveva voglia di arrivare e ce l’ha fatta. Ha una forza fisica incredibile, in un 3-5-2 può fare anche il quinto perché ha esplosività, padronanza fisica e a tutto questo dobbiamo abbinare anche una grande velocità.

Milik sta benissimo nel Napoli, ma serve un’alternativa. Milik era il vice di Higuain, il polacco invece, non ha un vice e serve in una squadra di alto livello. Solo Ronaldo ha il posto da titolare in serie A, tutti gli altri devono avere un calciatore dello stesso livello”.