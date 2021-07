Di Lorenzo, l'ex allenatore: “Non trovava squadra in Serie C, oggi è Campione d’Europa”

Pasquale Padalino ha allenato Giovanni Di Lorenzo al Matera, in Serie C. Il tecnico è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Sono orgoglioso di lui perché non dimentico quando era in Serie C ed era arrivato quasi ad un passo dal non trovare più squadra. Oggi, invece, è Campione d’Europa. Gli Europei sono stati un cammino fantastico dopo la disfatta con la Svezia che ha costretto gli italiani a guardare il mondiale senza la qualificazione. Da una grandissima delusione è finalmente arrivata una grandissima soddisfazione”.