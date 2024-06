Di Lorenzo: "Qualcuno vuole mettere in giro cose non vere e suppone cose, mi dà fastidio"

Si fa un gran parlare di Giovanni Di Lorenzo e della sua volontà di lasciare Napoli, resa pubblica dal suo agente Mario Giuffredi.

Si fa un gran parlare di Giovanni Di Lorenzo e della sua volontà di lasciare Napoli, resa pubblica dal suo agente Mario Giuffredi. Oggi il capitano del Napoli ha rotto il silenzio intervenendo in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: "Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla... Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale".

Riesci ad essere sereno a concentrato solo sull'Europeo?

"Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. Sono cose non vere e poi la gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l'Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull'Europeo".