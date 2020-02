Di Lorenzo sfida Messi: "Emozionante affrontarlo, ma dovrò restare concentrato"

Meno di due settimane alla sfida dell'anno per il Napoli, quella contro il Barcellona valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Per Giovanni Di Lorenzo, che appena tre anni fa era in Serie C, sarà bellissimo vivere una notte così, come rivelato da lui stesso nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà un'emozione forte. Quest'anno sto vivendo delle bellissime esperienze. Una volta sul campo, dovrò essere bravo a concentrarmi sulla partita. Sarà bellissimo affrontare Messi, com'è stato bellissimo affrontare tanti campioni in Champions League. Uno deve cercare di fare la propria partita, rimanendo concentrati".