Di Lorenzo sui social: "Nessun passo indietro e nessuna paura. In Irlanda..."

"Nessuna paura, nessun passo indietro". Giovanni Di Lorenzo, autore del gol dell'1-1 ieri sera all'Olimpico in Italia-Svizzera, quest'oggi sui social ha pubblicato un messaggio a due giorni dalla decisiva sfida in Irlanda del Nord. "Questo - ha scritto - è il nostro atteggiamento e con questo spirito andremo in Irlanda".