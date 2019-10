Di Marzio: "Ancelotti non deve giustificare il suo modo di giocare, Raiola si è mosso per i capricci di Insigne"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, interpellato proprio sulle questioni di casa Napoli: “Il Napoli non deve pensare a lunga scadenza, ma all’immediato e quindi alla prossima partita. Intanto vediamo col Verona come si comporterà il Napoli anche perché la gara non è così scontata. Delle prime 10 squadre, il Verona ha la seconda migliore difesa per cui non è una gara facile per il Napoli e bisogna dirlo prima. Gli azzurri troveranno una squadra che si chiude bene, pressa e credo che Ancelotti risponderà col 4-4-2. Elmas dovrebbe giocare sempre perché gioca a pallone, trascina la squadra, ha sempre la testa alta.

Ancelotti sfiduciato dai senatori del Napoli? E’ il contrario di ciò che può apparire: è stato Raiola che con Insigne è andato a Castelvolturno a chiarire qualcosa con Ancelotti, il tecnico non ha nulla da chiarire. Ancelotti ha un modo di giocare diverso da Sarri e non deve giustificarlo, magari Insigne è un po' capriccioso ed essendo napoletano ci tiene più degli altri, ecco perché Raiola si è mosso”.