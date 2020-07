Di Marzio attacca Fedele: “Cosimino? Basta, non puoi prendere già in giro uno forte come Osimhen!”

Si accende il dibattito sul possibile arrivo di Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio. Ad ironizzare sull'attaccante del Lille, obiettivo ormai noto del Napoli, è Enrico Fedele che stuzzica i presenti nello studio de 'Il bello del calcio' su Canale 21, chiamandolo ironicamente 'Cosimino'. A sbottare è Gianni Di Marzio che si scaglia contro l'ex dirigente: "Osimhen sara una grande sorpresa per il calcio italiano, è molto forte, ha le caratteristiche tipo Immobile. Un dirigente come te che ha fatto calcio ad alto livello non può prendere in giro con queste battute un giocatore davvero forte. Non lo conosci, non mettere in dubbio quello che dicono altri. Io l’ho visto in Sudamerica al mondiale Under 20 in cui ha fatto capocannoniere. E’ forte, te lo firmo".