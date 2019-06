Di Marzio: "Dopo Manolas sono convinto che arriveranno James e Lozano"

Kostas Manolas è a un passo dal Napoli e ovviamente non si parla d'altro. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: "Con Manolas l’operazione è fatta ormai da giorni anche perché la volontà del giocatore c’era da tempo. Anche James e Lozano vogliono l’azzurro e sono convinto che arriverano. Poi, immagino che andranno via Allan e Insigne. In difesa ora siamo messi bene: Manolas è un guerriero ed è vero che perdiamo l’esperienza di Albiol, ma guadagniamo in velocità. Spero il Napoli possa fare qualcosa anche sulle fasce, a sinistra in particolare, ma sono fiducioso: il Napoli quest’anno è messo bene”.