Di Marzio elogia Meret: "Preferisco lui ad Ospina. Ha un futuro in Nazionale"

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alla questione portiere nel Napoli: "Meret oppure Ospina? Io sono per Meret, non ci sono dubbi. Ha un futuro in nazionale. Gattuso ha puntato su Ospina adesso, ma ora non so cosa accadrà nella prossima stagione. Il portiere titolare deve stare sereno e alle sue spalle ha bisogno di un secondo che gli dia tranquillità. Ho fatto così anche a Napoli, quando presi Castellini".

"Rrahmani è un ottimo giocatore, stesso discorso anche per Kumbulla, giovane molto valido. Il Napoli deve puntare su ottimi giocatori per restare competitivo. Gattuso? Se la società è convinta che lui sia il tecnico giusto, va riconfermato. Stesso discorso per Mertens”.