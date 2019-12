Di Marzio: "Gattuso eccellente motivatore ma al Napoli non basta, serve un Braida..."

Per dire la sua sul Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio: "Gattuso per il Napoli? Ha dimostrato di essere un eccellente motivatore, ma anche un ottimo allenatore. Ma non basta lui per risolvere i problemi del Napoli. Serve una persona di supporto per il tecnico e qualcuno di carismatico che possa fare da collante con tecnico, squadra e presidente. Guintoli non riesce a farlo. Uno tipo Braida".