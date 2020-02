Di Marzio: "Gattuso ha smentito chi diceva che aveva problemi con le piccole!"

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della vittoria di ieri dei partenopei contro il Brescia: "Per il momento Gattuso giocando anche di rimessa è riuscito a vincere più di una partita, battendo anche la Juventus e l'Inter: sta facendo cose importanti, purtroppo è scivolato in casa con il Lecce però ha vinto a Brescia e ha smentito chi diceva che aveva problemi con le piccole. E' una vittoria importante anche in ottica Europa League, perchè la classifica per il sesto posto si è accorciata.

Non so se è più importante qualificarsi per l'Europa League piuttosto che battere il Barcellona: con l'entusiasmo il Napoli al San Paolo se la può giocare contro i blaugrana, che sono un po' in difficoltà per le tante assenze ma che rimangono fra i favoriti per la Champions. Il Napoli al massimo può entrare in Europa League, non deve pensare al quarto posto: il Verona deve giocare col Cagliari e potrebbe confermarsi, ma Milan e Parma hanno due partite difficili. La Lazio potrebbe essere il Leicester del calcio italiano: gioca bene, ha un'ottima difesa e il secondo attacco dopo l'Atalanta, in più non ha l'Europa al contrario di Inter e Juventus, che però rimane la squadra favorita per lo scudetto"