Di Marzio: "Gattuso può ricreare la scintilla, sopratutto con Ibra..."

Mister Gianni Di Marzio ha commentato i temi del momento, a partire dal Napoli, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "Gattuso? E' partito male ma ha buoni giocatori. Ha giocatori sopravvalutati, Ancelotti ha fatto troppi cambi, ma il Napoli rimane una squadra forte. Il campionato non è finito, quindi la rimonta è possibile. Ci sono gli scontri diretti da vincere. Questi giocatori volete che non si ricompattino con Gattuso e che lui non riesca a ricreare quella scintilla? Per me può recuperare. Soprattutto dovesse arrivare Ibra. Saluti sui social dei giocatori ad Ancelotti? Non credo a queste cose".