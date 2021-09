Di Marzio: “La Juve è una squadra senza anima. Meglio il Milan di Napoli e Roma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha analizzato il turno di Serie A: “Mourinho è un vincente e come tutti i vincenti crede nello Scudetto. Io credo che cercherà di mantenere questa classifica fino alla fine. Questa sera la Roma non ha mai mollato, Mourinho ci crede perché sa di avere una squadra forte. Tra Milan, Napoli e Roma sul piano di gioco ha dimostrato molto più il Milan delle tre. Il Milan è un progetto con un Ibra che a 40 anni ha una marcia in più, fa di tutto e di più. Tonali ha fatto un bel bagno di umiltà. Il suo valore dal punto di vista tecnico-tattico è altro. È uno di carattere, cosa che non mi sarei mai aspettato. Quello che mi ha impressionato è il risultato della Fiorentina: questo Italiano ha carattere, non guarda in faccia nessuno”.

Sulla Juventus: “La Juve è una squadra senza anima, senza gioco, senza nulla. È completamente da ricostruire. Non ha alibi. Io ero per tenere Ronaldo, avrei costruito la squadra intorno a lui. Chi dice che Ronaldo fosse un sacrificio per la Juve non ha mai giocato a calcio. La Juve vista a Napoli è un cantiere aperto”.