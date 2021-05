Di Marzio: "La vittoria del Napoli vale triplo, la Fiorentina non ha mai giocato così"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 21, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio: "L’arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter è stato a dir poco scandaloso, diretto malissimo da Irrati che ormai l’hanno fatto diventare il fenomeno del Var. E’ stata una partita vergognosa. La vittoria del Napoli a Firenze vale il triplo. La Fiorentina non ha mai giocato per tutto il campionato una partita così, con quella voglia e vigoria. Gattuso ha prearato benissimo la partita, tutti gli azzurri sono stati bravissimi da Osimhen a Insigne, da Bakayoko a Zielinski, è difficile trovare un migliore in campo”.