Di Marzio: "Mai visto una squadra come il Sassuolo! Gattuso si aspettava un'altra partita..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì' sulle frequenze di Canale 21: "Gattuso si aspettava un altro tipo di gara, sono stati bassi non andando ad aggredire, sono rimasti in attesa. Vero che il Sassuolo non ha avuto occasioni da gol, ma gli mancavano anche gli attaccanti. Il Sassuolo ha giocato bene, non ho mai visto una squadra giocare cosi bene".