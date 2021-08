Di Marzio: "Napoli confusionario, non mi è piaciuto. Espulsione Osimhen esagerata"

L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha commentato le prime gare della prima giornata di Serie A ai microfoni di Tmw Radio: "La Juventus mi ha colpito in negativo, la Lazio in positivo. Nonostante il gol ingenuo si vede la mano di Sarri.

Napoli? Confusionario. Non mi è piaciuto, ma strappare un risultato positivo in 10 va bene. È riuscito a vincere grazie a due rigori. Non ho visto un Napoli migliore dello scorso anno. Insigne ha avuto personalità nel tirare il secondo rigore dopo aver sbagliato il primo. Sta crescendo in personalità. Ronaldo per la Juve è un problema, è stato lui a voler andare in panchina. Roma-Fiorentina? Si vede la mano di Mourinho, soprattutto nelle ripartenza. Forse in mezzo al campo ci voleva più fantasia. Le sette sorelle sono sempre le stesse: Juve, Inter, Napoli, Atalanta, Lazio, Milan, Roma... Dal centro classifica in giù non ho visto molto. L'espulsione di Osimhen l'ho trovata un po' esagerata".