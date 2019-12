Di Marzio: "Napoli costruito male, Ancelotti mi ha deluso ma non avrei cambiato..."

Gianni Di Marzio, intervenuto negli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio', ha analizzato il momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Parma: "Il Napoli è una squadra sbagliata in campagna acquisti, già nel mercato. Sono rimasto deluso da Ancelotti, anche se io non lo avrei cambiato: non per Gattuso, io mi auguro che faccia bene, ma l'esperienza di Ancelotti che ci ha portato in Europa, avrebbe potuto raddrizzare le cose, ma la verità è che la società non l'ha sostenuto".