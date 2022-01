Di Marzio: “Napoli meglio del Milan. Con Osimhen può tornare quello di inizio campionato"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sull'ultimo turno di campionato.

Bonucci dice che la Juve deve lottare per vincere la Champions League:

"La realtà è che sognare non costa nulla. Ma non bisogna neanche illudere il popolo bianconero. Il calcio è strano, ma ci sono squadroni che fanno paura, che fanno un altro calcio".

Il Napoli può rientrare nel discorso titolo?

"Mi è sembrato un Napoli con personalità, palla a terra, con un buon palleggio, sicuro, sfrontato anche nel voler accelerare le giocate dopo il vantaggio. Non ha controllato la gara. Ora che recupera Osimhen può tornare quello della prima parte di campionato. Lo vedo anche meglio del Milan".

Dybala-Inter, si può fare?

"Ma si può portare l'unico giocatore di qualità in scadenza? Mi chiedo questo. Come si fa a fare una cosa del genere?".