Di Marzio: "Non si discute il talento di James, ma serve anche altro. Bisogna pensare al dopo Albiol..."

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto l'allenatore Gianni Di Marzio, soffermantosi sul momento in casa Napoli: "James Rodriguez è un giocatore vero. Ha classe, ha vinto tanto anche in Europa e non si discute il suo talento, poi ha personalità. Non so perchè non sia riuscito ad imporsi al Real Madrid, ma se verrà a Napoli, toccherà ad Ancelotti trovargli la collocazione tattica. Nel 4-4-1-1 ci può stare. Rodriguez però da solo non basta, il Napoli ha bisogno di una prima punta come Icardi: in passato abbiamo vinto gli scudetto con i giocatori forti e se si vuole puntare al titolo bisogna andare sui big.

Ancelotti conosce i grandi giocatori dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale per cui saprà consigliare la società. Robben è uno di quelli che ha esperienza, ma sarebbe un innesto giusto solo se dovesse accontentarsi di giocare solo spezzoni di partita.

Gli scudetti si vincono con le migliori difese e anche io ho vinto quando non subivo gol. Certo, se fai gol più del necessario ti porti avanti col lavoro, ma è importante non prenderli.

Manolas mi piace, lo prenderei anche perchè Albiol non è più giovanissimo e il Napoli deve iniziare a pensare al dopo Albiol. Mi piacciono i difensori che sappiano impostare il gioco e quindi sul corto Maksimovic va più che bene, ma per il resto serve un calciatore da altre caratteristiche".