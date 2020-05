Di Marzio su Boga: "Il Napoli si è mosso prima di tutti, ma non capisco la strategia azzurra"

L'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, in merito alle voci che vorrebbero Jeremie Boga nel mirino del Napoli: "Il Napoli si è mosso prima di tutti, ma non capisco le strategie del club partenopeo. De Zerbi lo ha trasformato da esterno alto a sinistra, in Inghilterra giocava a centrocampo invece. Non capisco perché va a cercare un esterno a sinistra, quando ha già Insigne".