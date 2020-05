Di Marzio su Mertens: "L'amore per Napoli è importante, deve restare!"

Gianni Di Marzio, ex dirigente ed allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Il miglior difensore del Napoli nel decennio 1980-90? Bruscolotti ha già vinto, quindi probabilmente direi Ciro Ferrara considerando la carriera. Lo dico con tutto il rispetto per Krol, ma sono per i napoletani. Mertens? Sicuramente l’amore per Napoli è importante, ma questo è l’ultimo contratto importante della sua carriera. Per me è fondamentale, è un bomber di livello e proverei a chiudere questa telenovela. Deve firmare il rinnovo e restare”.