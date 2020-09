Di Marzio su Osimhen: "Mi sono meravigliato della panchina a Parma, deve sempre giocare"

Nel corso del filo diretto su Radio Marte Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato di Osimhen e del prossimo impegno del Napoli in Campionato: "Osimhen e' un ottimo giocatore che ha determinate caratteristiche. Non è solo un contropiedista, sa giocare la palla, ti apre gli spazi, è bravo in pressing, sa fare l'uno due con i compagni e non è egoista nel voler sempre tirare. Contro il Genoa Osimhen deve giocare dall'inizio, già mi sono meravigliato che a Parma è partito dalla panchina, per me il nigeriano deve sempre giocare. Domenica il Napoli andrà ad aggredire i rossoblù stando attento al contropiede, ma secondo me non c'è parita, gli azzurri vinceranno".