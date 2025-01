Podcast Di Napoli: "Il Napoli mi ha impressionato, ma l'Inter resta la più forte per un motivo"

vedi letture

L'ex calciatore e allenatore Arturo Di Napoli è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Fiorentina, vittoria contro la Lazio importante:

"E' stato un primo tempo della Viola dove ha concretizzato ciò che si è creato. Secondo tempo con la Lazio più decisa, ed è stata anche sfortunata. Ma un primo tempo così non te lo puoi permettere. Quando giochi in Europa è difficile tenere certi ritmi, una rosa allargata sarebbe auspicabile. Baroni conta sempre sugli stessi, forse appena cambia qualcosa viene fuori una Lazio diversa".

Conte chiama, Inzaghi risponde: tra Napoli e Inter chi la impressiona di più?

"L'Inter è la più forte, per rosa, gioco, continuità, però il Napoli mi ha impressionato. E' un primo posto meritato, si vede nell'atteggiamento dei giocatori, una squadra come Conte, che ci crede. Pur non facendo un gioco esaltante, c'è sempre pressione sugli avversari. Anche se non è in giornata, il Napoli viene fuori. Sarà una sfida che durerà fino alla fine ma vedo l'Inter favorita. E' vero, le squadre di Conte sono agonistiche, non mollano mai, ma ha voluto sottolineare che stanno migliorando per fare un calcio europeo. Ed è vero".

Inter che però rende facile tutto, mentre il Napoli deve quasi sempre andare al massimo:

"Quando gioca all'Inter ho sempre la sensazione che possa fare gol, cosa che non mi dà il Napoli. Anche se in difficoltà, l'Inter può sempre segnare, mentre il Napoli non è ancora così".