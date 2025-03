Podcast Di Napoli: "Inter in calo ma a Napoli non era facile. Ha tutte le carte per lo Scudetto"

L'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, ora però serve cambiare passo:

"C'è quella fase in una squadra fisiologica di calo fisico e mentale. E' vero che non è la solita Inter da un po' di partite, gli infortuni stanno incidendo molto, perchè Calhanoglu è in difficoltà, così come altri big. E' un momento un po' così ma l'Inter ha limitato i danni. Giocare a Napoli non era facile, per me è un punto prezioso per l'Inter, che tiene a debita distanza il Napoli".

Le dà garanzie il passo dell'Inter?

"Credo che l'Inter non possa puntare a una sola competizione, non lo puoi fare in certi club. In un contesto di campionato è facile avere dei passi falsi, ma anche degli infortuni di uomini importanti. E' un'Inter scarica perchè si è preparata al rush finale. Il calo è fisiologico e devi limitare i danni. L'Inter ha la qualità per lottare su tutti e tre i fronti. Forse Inzaghi è nervoso perché ha tante preoccupazioni, vede che i giocatori non sono gli stessi e ci sono anche gli infortuni. E poi Conte dietro non molla".

Su chi punta per lo Scudetto ora?

"Sull'Inter, che è davanti e stava vincendo il big match. Ha tutte le carte in regola per farcela".