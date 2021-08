Di Napoli non ha dubbi: "Se il Napoli non perde i pezzi può lottare per lo scudetto"

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Napoli e non solo.

Che ne pensa del momento in casa Napoli?

"Si chiacchiera molto di questo problema Insigne, ma credo meriti le giuste attenzioni. Ha vinto un Europeo da protagonista ma lo è stato anche al Napoli. I tifosi meritano la sua riconferma e spero che il presidente trovi l'accordo. E' il giocatore ideale per Spalletti, per le sue idee tattiche. Portarlo a scadenza non è un bene né per il giocatore, né per Spalletti, né per il club. Andrebbero via troppe energie mentali".

Quale la squadra favorita per la nuova stagione?

"Credo che la Juventus sia ancora la squadra da battere, per organico, tecnico e tutto quanto. Anche il Napoli, se non fa stravolgimenti, è in linea per vincere il titolo. Così come l'Inter, perché Inzaghi ha fatto grandi cose alla Lazio ed è preparato. L'addio di Lukaku ha rovinato i piani, ma può far bene. Manca un po' la panchina a queste squadre".