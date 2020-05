Di Natale pazzo di Insigne: "Ha qualcosa di me, ma è unico. Un napoletano che ha conquistato Napoli!"

Intervista ad Antonio Di Natale sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina, con l'ex attaccante che è partito dalla Scarpa d'Oro: "Deve vincerla Immobile, Inzaghi lo ha fatto diventare un mostro: sa fare tutto. In Europa nessuno merita più di lui. Mertens mi assomiglia molto, ha le mie movenze. E ha qualcosa di me anche Insigne, lui però è unico: un napoletano che ha conquistato Napoli. L'Inter? Non deve cedere Lautaro Martinez".