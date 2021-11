Di Natale ricorda: "Napoli? Fu una scelta di vita, stavo benissimo a Udine"

Antonio Di Natale, parlando dell'ipotesi Raspadori all'Inter, è tornato a parlare del suo rifiuto verso trasferimenti prestigiosi a Napoli o Torino sponda Juve:"Ma la scelta che ho fatto io l’ho presa in età più matura e fu soprattutto una scelta di vita: la mia famiglia stava benissimo a Udine e anche io ero felice. Non c’era motivo di cambiare. La situazione di Raspadori è diversa: quando un club come l’Inter si interessa a te ci sta che uno possa vacillare. Giacomo è un ragazzo forte, uno che farà tanta strada. E sono già più stagioni che dimostra il suo valore".