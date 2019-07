Diawara, l'ex allenatore lo avvisa: "Per giocare a Roma ci vogliono gli attributi"

Delio Rossi ha allenato un giovanissimo Amadou Diawara al Bologna e ne ha sempre parlato bene. Anche ora vede positivo il suo passaggio alla Roma, come dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un giocatore che ha personalità e può fare bene anche in una piazza particolare come Roma, reduce da un momento ancor più particolare. L'ambiente all'inizio sarà difficile, la squadra non partirà con i favori dei tifosi. E per giocare lì bisogna avere i coglioni. Secondo me può essere la piazza giusta".