Video Diego Costa, bordate a Conte: "Fa poco sesso, è sempre arrabbiato e non piace a nessuno!"

Il passato non si cancella e Diego Costa non ha dimenticato il rapporto burrascoso con Antonio Conte ai tempi del Chelsea. L’attaccante era reduce dal titolo con Mourinho quando, nel 2016, arrivò l’allenatore oggi al Napoli. Il legame si incrinò l’anno successivo tra voci di mercato dalla Cina, una lite con lo staff e la mancata convocazione contro il Leicester. A fine stagione, nonostante lo scudetto, Conte gli comunicò via sms che non rientrava più nel progetto. Costa disertò il ritiro, fu multato e tornò all’Atletico Madrid solo nel gennaio 2018.

Nel podcast di John Obi Mikel, l’ex Blues è tornato sull’argomento: "È uno che non si fida degli altri e crede di sapere tutto. Allenarsi con lui non ti piace, è sempre arrabbiato, probabilmente non faceva sesso a casa. I compagni volevano che restassi, ma a nessuno piaceva lavorare con lui. Con Mourinho era diverso: ti trasmetteva entusiasmo".