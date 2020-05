Diego jr: "Mertens resterà a Napoli, per una volta vincerà il sentimento e l'amore per il club"

Diego Armando Maradona jr ha commentato ai microfoni di Sportitalia il futuro di Mertens che è ad un passo dal rinnovo col Napoli: "Mertens resterà a Napoli, ha altre offerte ma non le valuta, rimarrà in azzurro. Qui è un idolo, è entrato nel cuore dei napoletani per quello che ha fatto in campo e fuori, ha sempre amato la città apprezzando ogni cosa. Per questo credo che alla fine per una volta possa vincere il sentimento e l'amore per il club".