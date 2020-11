Diego, la figlia Dalma: "Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita, già mi manchi"

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Ti amerò e ti difenderò tutta la vita. Mi manchi già pà": sono le parole che Dalma, la prima figlia di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, dedica a suo padre, attraverso un lungo post su Instagram con una foto che la ritrae bambina con il papà. "Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te ... NON POSSO ... - scrive - Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un po' così a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell'amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre". (ANSA).