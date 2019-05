Dionigi: "Di Lorenzo? Già a Matera capii che è da nazionale, giocava persino centrale difensivo a tre..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Davide Dionigi, ex azzurro ed ora allenatore che al Matera lanciò Di Lorenzo: "Viene dall'Empoli, come Sarri, è emblematico: bisogna smetterla di scegliere e valutare in base al nome ed ai club, bisogna saper valutare le qualità. Lo presi a Matera in Lega Pro, era senza squadra, mi presero anche in giro quando lo proposi. Poi dai filmati i dirigenti capirono le sue potenzialità. Dicevo già che sarebbe arrivato in nazionale, con me giocava anche centro-destra nella difesa a tre. Ha grande umiltà, questo fa la differenza".