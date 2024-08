Dionigi: “Finora il Napoli non mi è piaciuto anche vincendo col Bologna”

vedi letture

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Lukaku nasce un altro Napoli perchè fino ad ora il Napoli non mi è piaciuto anche vincendo col Bologna. Conte è uno che pretende, ha bisogno di tempo e per la sua idea di calcio sa bene che è ancora lontano dal Napoli che vuole vedere come sviluppo di gioco. Il Napoli è ancora monco, Conte ha fatto bene ad impuntare i piedi per avere i calciatori di cui aveva bisogno.

Di Lorenzo braccetto? Quando lo ebbi a Matera lo schieravo da braccetto di destra, non è una novità. Il suo potenziale lo sfrutta più lì che da quarto a centrocampo. Di Lorenzo nasce da centrale difensivo in una difesa a 4, poi ha fatto il terzino ed è uno che può far tutto, ma il suo ruolo preciso è quello di braccetto”.