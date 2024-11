Dionigi: "Lukaku è l'attaccante più forte in A! Ve ne accorgerete tra un mese..."

vedi letture

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Prima che arrivasse Lukaku sembrava che il Napoli fosse destinato ad un campionato anomalo, da quando è arrivato Lukaku il Napoli ha cominciato a vincere e a sviluppare il gioco che vuole Conte. Per Lukaku c’è bisogno di tempo per la struttura fisica che ha, gli allenamenti di Conte sono massacranti e lui non ha fatto la preparazione. Vedrete che Lukaku sarà tra un mese, sta caricando forte.

Lukaku migliore della Serie A? Per me è il più forte, ma probabilmente ha bisogno di un Lautaro vicino. E’ ancora in ritardo il belga, Hien l’ha sovrastato, è evidente che è un problema di gambe che non reggono. Lautaro è un campione, ma vorrei vederlo con due attaccanti larghi come gioca Lukaku”.