Dionigi: "Senza Kvaratskhelia, il Napoli è anche diventato più solido"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Milan e Fiorentina:

Com’è stata questa sessione di mercato?

“C'era da sostituire Kvaratskhelia, e alla fine è arrivato Noah Okafor dal Milan nell'ultimo giorno di mercato. Sicuramente non è stato rimpiazzato con un giocatore di pari qualità. Però non vorrei che il Napoli, specie Conte, avesse trovato un nuovo equilibrio. Tutti si aspettavano che, con l’uscita di Kvaratskhelia, la squadra andasse in difficoltà, ma paradossalmente è diventata più solida. Personalmente, io un sostituto lo avrei preso, perché una squadra che lotta per vincere il campionato deve avere più soluzioni. Tuttavia, bisogna considerare anche gli equilibri dello spogliatoio: inserire un altro giocatore importante avrebbe potuto creare problemi nella gestione del gruppo".

Tra i tanti nomi accostati al Napoli e confermati di Manna, chi avrebbe visto meglio in maglia azzurra?

"Penso che Garnacho sarebbe stato il più adatto. Ma la forza di Antonio Conte è sempre stata quella di creare un gruppo unito e valorizzare i giocatori a disposizione. Se ricordiamo la sua prima Juventus, gli uomini chiave non erano nomi altisonanti, ma grazie al lavoro del mister hanno reso al massimo".