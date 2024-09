Dionigi: "Visto che panchina ha il Napoli? Fortissima! E' favorito per lo Scudetto"

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha vinto contro il Palermo sfruttando la sua rosa, Conte ha cambiato tanto ma la squadra è rimasta competitiva, poi bastava guardare la panchina per capire il valore generale. Quando un allenatore si gira verso la panchina e trova abbondanza è sempre meglio, è un’arma in più e Conte sa come trattare il gruppo.

Per gestire una panchina lunga ci vuole personalità e questa sicuramente non manca all’allenatore del Napoli. Neres sarà valorizzato da Conte, i suoi carichi sono massacranti, ma tutti ne traggono vantaggio. In Italia ci vuole del tempo. Dobbiamo cambiare la mentalità. Ho sempre detto che il Napoli sarebbe stata la favorita, non so chi vincerà, ma con Conte si arriva in fondo”.