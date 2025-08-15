Diouf, l'agente nel 2023: "Ha doti fuori dal comune e Dna da killer. Sogna l'Italia..."

Il procuratore Alfonso Stellittano nel 2023 parlava così del suo assistito, Andy Diouf, centrocampista del Lens nel mirino del Napoli: “Alcuni lo accostano al primo Pogba, altri a Rabiot. Ma a me non piacciono i paragoni: Andy Diouf è Andy Diouf, un giocatore unico, fresco. Il perfetto identikit del centrocampista moderno. Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto una mentalità vincente e un DNA da killer, in senso buono”, le sue parole a Gianluca Di Marzio. "Ha doti atletiche fuori dal comune. Sicuramente in futuro giocherà in un top club e in tanti gli hanno già messo gli occhi addosso. Serie A? Un giorno mi piacerebbe portare in Italia un giocatore di qualità come Andy”.

22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023. Nello stesso anno, quando ancora vestiva la maglia del Basilea, è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League.