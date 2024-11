Podcast Dir. Gazzetta: "Forse Conte teme che il Napoli possa essere penalizzato dagli arbitri"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli.

Marotta vs Conte, da che parte sta?

"Conte è stato allenatore di Juve e Inter, ha il timore che magari il Napoli possa in un campionato molto corto di essere penalizzato dagli arbitraggi. Finora possiamo dire che la classe arbitrale non è di primissima qualità, e credo la pensi così anche Rocchi ma non può dirlo, ma non vedo manovre di palazzo. Non ci credo proprio".