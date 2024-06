Dir Tuttosport: "Che ci va a fare Chiesa al Napoli senza Champions?"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Juventus, chi perdere tra Rabiot e Chiesa?

"Succederà con Chiesa. Credo che sia chiaro, ma il fatto che Motta non straveda per Chiesa e che la sua anarchia tattica e il suo giocare in solitaria non sia adatto al gioco della sua Juve non è un segreto".

Dove andrà alla fine Chiesa?

"Ho dei dubbi sul Napoli, anche perché non fa la Champions e che prospettive avrebbe? Quanto tempo della sua carriera vuole investire Chiesa al Napoli? Il Bayern sarebbe una soluzione eccellente, anche dal punto di vista economico. Per me la Juve non fa barricate, se il Bayern fa sul serio lo prende".