Dir. lavori San Paolo: "Il Napoli dovrebbe dirci grazie, domani verranno consegnati gli spogliatoi"

A Radio Marte è intervenuta l'Architetto Filomena Smiraglia, direttore dei lavori al San Paolo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io non posso che sorridere, non voglio alimentare polemiche sterili, domani consegnerò lo spogliatoio e tutti potranno vederne le condizioni, sono molto serena. Sinceramente non lo so cosa c’entri Ancelotti con tutta questa situazione. Io il problema non lo vedo proprio, tutto questo polverone sinceramente non lo capisco. Io non sono entrata in contraddittorio con nessuno, ho dovuto replicare perché mi sono trovata dentro questa situazione.



C’era un cronoprogramma scritto? Sicuramente, sono atti nostri coordinati con il Calcio Napoli, la consegna è per domani mattina. Abbiamo sempre lavorato a braccetto con la società azzurra, questa cosa mi ha asciato a bocca aperta. Noi siamo quelli che abbiamo fatto la pista, i sediolini, l’impianto audio. Noi lavoriamo per la città. Sinceramente ci vorrebbe un grazie per aver raggiunto un obiettivo mostrato durante le Universiadi.



I complimenti di Edo? C'erano tanti testimoni, ognuno è libero di dire quello che vuole".