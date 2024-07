Dir. Tuttosport: “Da parte dell’entourage di Chiesa non c'è interesse per il Napoli!"

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: “Chiesa e Raspadori? Questa è un’idea: i due giocatori non sono propriamente al centro dei progetti delle rispettive squadre. Potrebbe essere uno scambio interessante. Non mi sembra di registrare, dall’entourage di Chiesa, un interesse per il Napoli. Al momento, penso sia solo un’idea lanciata da Giuntoli. Magari più avanti potrebbe cambiare qualcosa”.