Dir. Tuttosport, Jacobelli: "Critiche ingiuste, in Champions non ci sono partite facili. Sul Torino..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli: "Siamo all'inizio, qualsiasi sia l'esito delle partite resterà aperto. Il Torino era partito benissimo, poi s'è inceppato con il Lecce, ed è caduto con Milan e Parma, mostrando una fragilità dietro insolita rispetto all'anno scorso quando chiuse col record di punti. C'è bisogno prima della prestazione per pensare di fare risultato. Il Napoli s'è riscattato in campionato dopo quel ko e non ho condiviso le critiche per Genk, in Champions non ci sono partite facili ed il Napoli è ancora primo e si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata col Salisburgo".