Dir. Tuttosport: “Napoli e Inter nettamente superiori, non vedo come possano suicidarsi”

A margine della presentazione dei 25 finalisti dell'European Golden Boy, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato a TMW della corsa Scudetto: "Inter e Napoli sono nettamente superiori alle altre, per una questione di rosa. Non vedo come entrambe possano suicidarsi. Detto questo Milan, Roma e forse anche Juventus credo possano ambire alla lotta scudetto. Ultimamente non hanno vinto sempre le più forti, ma le alternative che hanno Inter e Napoli Allegri, Tudor e Gasperini non le hanno".