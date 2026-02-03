Viviano: "Parole Conte? Prima non le diceva, ora fa il capopopolo perché gli conviene"

vedi letture

Emiliano Viviano è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: "Per me non è un voto positivo anche se ci sono attenuanti. Per me Conte è criticato per tanti aspetti ma non per questo. Il Napoli dell’ultimo mese non è giudicabile, il Napoli al 60’ crolla ma è perchè giochi tante gare consecutive e paghi.

Parole Conte? L’anno scorso non le faceva, ora fa il capopopolo perché gli conviene. Beukema? Con le sue parole ha ucciso il giocatore che ti poteva dare qualcosa in sostituzione. Un anno fa avrebbe detto la stessa cosa su Neres e ora Vergara gioca perchè ci sono gli infortuni altrimenti sarebbe in prestito al Bari o al Cesena. Conte non gli faceva fare neanche le partitelle senza infortuni”. Ancora su Conte: “Sarebbe bellissimo sentire Conte dire ho sbagliato, io vado a piedi… sarebbe una cosa bellissima e non c’è nulla di sbagliato nel dire questo.

A volte il tifoso napoletano si lamenta della mancata credibilità ma per il Napoli andare in Champions è normalità, poi vincere due trofei in una stagione è da 7.5-8 mentre senza vittoria coppa Italia è da 6.5”. SUL MERCATO: “Come in tutte le cose può capitare che su qualche giocatore qualcuno piaceva di più a Conte o a Manna, ma io non sono convinto che il Napoli abbia sbagliato molti giocatori. Per me Beukema è un buon giocatore, Lang poteva fare qualcosa di più. Poi hai fatto un’operazione incredibile a 50 milioni, avevi un problema come Meret ed hai preso un portiere di livello, e poi c’è De Bruyne e fa male al cuore leggere critiche nei suoi confronti. Tra De Bruyne e McTominay ci sono tre categorie a favore del belga, l’errore vero poi è Lucca”.