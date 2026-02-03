Orsi perplesso: "Marianucci subito titolare a Torino. Non poteva fare qualche partita?"

vedi letture

L'ex portiere Nando Orsi ha parlato nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “I giocatori non sono indistruttibili, ha ragione Conte ma è anche vero che in alcune situazioni si possono fare cambi con giocatori di grande livello. Conte va giudicato a livello nazionale e non a livello europeo, gli altri hanno risposto giustamente per me. E’ vero che si gioca tanto, ma anche gli altri giocano tanto. Le società prendono tanti soldi, se giochi 38 gare o 60 gare cambia, poi Conte parla per se stesso, gli altri vedono come funziona il sistema. Se vuoi stare ad alti livelli la situazione è questa altrimenti vai ad allenare Salernitana e Udinese. Vedo Marianucci che va al Toro, non ha giocato spesso ma penso Marianucci non poteva giocare Napoli-Lecce? La gestione è molto importante.

Vergara? Ci sono giocatori italiani che devono essere buttati dentro, bisogna avere il coraggio di farlo anche in Nazionale e penso a lui, a Palestra ed a tanti altri. Portieri? Sono totalmente differenti, sulle uscite alte prendo Milinkovic anche se non mi convincono entrambi. Sulla presa bassa dico Meret, sul rinvio lungo dico Milinkovic Savic e anche su costruzione del basso. Sinceramente sento sfiducia su Meret e a lui consiglio di andar via”.