Dir. Tuttosport: “Zirkzee-Osimhen? In estate può diventare ipotesi concreta”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è espresso così sull'ipotesi scambio Zirkzee-Osimhen

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che si è espresso così sull'ipotesi scambio Zirkzee-Osimhen: “È un’idea affascinante, ma si tratta di una trattativa molto complessa.

A gennaio la vedo difficile. Non credo che il Galatasaray sia disposto a lasciar partire Osimhen, soprattutto a causa del grave infortunio di Icardi. Attualmente l’attaccante nigeriano è fondamentale per il club turco. Inoltre, l’accordo di prestito non prevede la possibilità di richiamare Osimhen a gennaio: fino al 30 giugno, la trattativa richiederebbe il consenso del Galatasaray. In estate, però, potrebbe diventare una possibilità più concreta”.